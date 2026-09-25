Asian Games 2026: बारानिका एलंगोवन ने रचा इतिहास, पोल वॉल्ट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनीं

Baranica Elangovan in Asian Games 2026: बारानिका एलंगोवन ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के पोल वॉल्ट में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय खिलाड़ी ने इसके साथ ही भारत की एथलेटिक्स लिस्ट में एक और मेडल जोड़ दिया है। 29 साल की बारानिका के लिए ये सीजन बहुत ही शानदार रहा है। उन्‍होंने साल की शुरुआत में उन्होंने दो बार नेशनल रिकॉर्ड में सुधार किया है। इससे पहले जून में सिंधुश्री जी ने इसे 4.25 मीटर तक बढ़ाया था। वहीं, बारानिका का सीजन बेस्ट 4.23 मीटर है।