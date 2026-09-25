Gulveer Singh: भारत की झोली में एक और पदक, गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में जीता सिल्वर

Asian Games 2026: भारत के गुलवीर सिंह ने शुक्रवार को आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही उन्होंने अपने तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय पदक संग्रह में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली। गुलवीर सिंह 25 लैप की इस दौड़ में लगातार पदक की दौड़ में बने रहे। आखिरकार उन्होंने 28:29.38 का निकाला और दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने इस स्पर्धा में लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने की उपलब्धि हासिल की।