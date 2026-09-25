Asian Games 2026: सात्विक-चिराग की चौंकाने वाली हार, एशियन गेम्स में पहले दौर से बाहर

निर्णायक गेम में सात्विक-चिराग लय हासिल करने में विफल रहे। थाई जोड़ी ने जल्द ही तीसरे गेम में नियंत्रण हासिल कर लिया और महज 19 मिनट में 21-14 से जीत दर्ज करते हुए भारतीय जोड़ी को चौंका दिया। इस हार के साथ डिफेंडिंग चैंपियन सात्विक और चिराग का पुरुष युगल स्पर्धा में एशियन गेम्स अभियान समय से पहले समाप्त हो गया। आपको बता दें कि सात्विक और चिराग उस भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसने इससे पहले पुरुष टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।