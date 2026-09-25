Asian Games 2026: टेबल टेनिस में भारत ने रचा इतिहास, दिया चितले और मनुश शाह का पदक हुआ कन्फर्म

दिया चितले और मनुश शाह की जोड़ी ने पहले मुकाबले के पहले गेम को 11-0 से अपने नाम किया। हालांकि, दूसरे मुकाबले में वह शुरुआत में पीछे गए, लेकिन शानदार वापसी कर दी। टाई-ब्रेकर तक चले इस गेम को आखिरकार हांगकांग की जोड़ी ने 15-13 से जीत लिया। लेकिन तीसरे गेम में एक बार फिर से भारतीय जोड़ी ने वापसी की और आसानी से 11-9 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। चौथे गेम का नतीजा भी भारत के पक्ष में रहा और 11-5 से मुकाबला जीतकर 3-1 से मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई, जहां उसका सामना चीनी जोड़ी चुकिन वांग और यिंगशा सुन से होगा। यह मुकाबला आज शाम 7:15 बजे शुरू होगा।