Asian Games 2026: चीन के दबदबे पर लगा ब्रेक, इंडोनेशिया बना पुरुष टीम बैडमिंटन चैंपियन

एशियन गेम्स 2026: इंडोनेशिया की मेंस बैडमिंटन टीम ने चीन को हराकर गोल्ड जीता
Men's Badminton Team Event: इंडोनेशिया ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष टीम बैडमिंटन का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उसने गुरुवार को रोमांचक फाइनल में चीन को 3-2 से हराया। इस जीत के साथ इंडोनेशिया ने चीन के दबदबे पर ब्रेक लगा दिया। चीन ने एशियन गेम्स के पिछले दो संस्करणों में लगातार दो गोल्ड मेडल जीते थे। गुरुवार को चीन की टीम लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरी थी। उसे फाइनल में पांच मुकाबलों तक चले कड़े संघर्ष के बाद हार मिली।
फाइनल की शुरुआत चीन ने शानदार तरीके से की। पूर्व विश्व चैंपियन शी यूकी ने जोनाटन क्रिस्टी को 21-13, 21-18 से हराया। इससे चीन को 1-0 की बढ़त मिली। इसके बाद फेंग यानझे और लियांग वेइकेंग ने युगल मुकाबला जीता। उन्होंने फजार अल्फियन और मुहम्मद शोहोबुल फिकरी को 22-20, 19-21, 21-14 से हराया। चीन की बढ़त 2-0 हो गई।
इसके बाद इंडोनेशिया ने जोरदार वापसी की। अल्वी फरहान ने ली शिफेंग को 23-21, 15-21, 21-16 से हराया। इससे इंडोनेशिया ने स्कोर 1-2 कर दिया। अगले युगल मुकाबले में लियो रोली कारनांडो और डेनियल मार्थिन ने चीन के हे जिटिंग और लियू यी को 23-21, 21-10 से मात दी। मुकाबला 2-2 से बराबर हो गया।
फाइनल का फैसला पांचवें मुकाबले से हुआ। इसमें इंडोनेशिया के 19 वर्षीय जाकी उबैदिल्लाह का सामना हांगझोउ एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता वेंग होंगयांग से था। उबैदिल्लाह ने पहले गेम में चार गेम प्वाइंट बचाए। उन्होंने यह गेम 23-21 से जीता।
दूसरे गेम में उबैदिल्लाह ने शुरुआत से दबाव बनाया। उन्होंने 6-1 की बढ़त हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपनी बढ़त कायम रखी। उबैदिल्लाह ने दूसरा गेम 21-13 से जीत लिया। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।
इससे पहले भारत ने पुरुष टीम बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। सेमीफाइनल में चीन ने भारत को 3-1 से हराया था। इसके बावजूद भारत को पहली बार पुरुष टीम स्पर्धा में एशियाई खेलों का पदक मिला। भारत का यह बैडमिंटन में एशियाई खेलों का दूसरा पदक है। इससे पहले 2023 हांगझोउ खेलों में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता था।
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