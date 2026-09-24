Asian Games 2026: चीन के दबदबे पर लगा ब्रेक, इंडोनेशिया बना पुरुष टीम बैडमिंटन चैंपियन

Men's Badminton Team Event: इंडोनेशिया ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष टीम बैडमिंटन का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उसने गुरुवार को रोमांचक फाइनल में चीन को 3-2 से हराया। इस जीत के साथ इंडोनेशिया ने चीन के दबदबे पर ब्रेक लगा दिया। चीन ने एशियन गेम्स के पिछले दो संस्करणों में लगातार दो गोल्ड मेडल जीते थे। गुरुवार को चीन की टीम लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरी थी। उसे फाइनल में पांच मुकाबलों तक चले कड़े संघर्ष के बाद हार मिली।