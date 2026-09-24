मेडल राउंड में छह सीरीज के बाद भारत कोरिया के साथ 44 हिट्स की पर बराबर था। दोनों टीमों के बराबर होने पर क्वालिफिकेशन रैंकिंग की बात आई। कोरिया ने हायर क्वालिफाइंग पोजीशन में फाइनल में एंट्री की थी और इसलिए गोल्ड-मेडल मुकाबले में अपनी जगह बनाए रखी। जबकि भारत बाहर हो गया और ब्रॉन्ज हासिल किया। फाइनल में भारत का स्‍कोर छह सीरीज में 7, 14, 21, 29, 36 और 44 था। वहीं, सातवीं सीरीज के बाद चीन 52 पर रहा, जबकि कोरिया 51 पर रहा। भारत ने 44 पर छह सीरीज पूरी की थीं, जबकि कतर पहले ही बाहर हो गया था।