Asian Games 2026: 10m एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने किया निराश, जय मीणा ने रचा इतिहास, वूमेंस स्कीट टीम को मिला कांस्य

10 मीटर पिस्टल वूमेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर रहीं और उम्मीद की जा रही थी कि वह कम से कम मेडल तो जीत लेंगी। मनु भाकर ने फाइनल मुकाबले में शानदार शुरुआत की, लेकिन बीच के राउंड में कुछ खराब शॉट सीरीज की वजह से वह मेडल की रेस से बाहर हो गईं थी। हालांकि, अपने आखिरी शॉट्स सीरीज में उन्होंने शानदार वापसी की और मेडल का दांवा पेश किया। अपने आखिरी शॉट से पहले वह तीसरे स्थान पर आ गई थीं लेकिन अंतिम खराब शॉट की वजह से वह पांचवें स्थान पर खिसक गईं और उन्हें एलिमिनेट होना पड़ा।