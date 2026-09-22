Asian Games 2026: श्रीलंका पर गोलों की बरसात, जुगराज के ‘चौके’ से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत

Asian Games 2026, Men's Hockey: भारत और श्रीलंका की पुरुष हॉकी टीमों के बीच एशियन गेम्स 2026 के पूल-ए का मुकाबला काकामिगाहारा के गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेला गया। मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत की ओर से जुगराज ने सर्वाधिक 4 गोल दागे, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने तीन-तीन गोल किए। श्रीलंका की ओर से एक मात्र गोल सुरेश रत्नायके ने किया। उधर, श्रीलंका पर इस जीत के साथ भारतीय टीम दक्षिण कोरिया और जापान को पीछे छोड़ते हुए पूल-ए में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई।