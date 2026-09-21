Asian Games 2026: डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय महिला कबड्डी टीम का शानदार आगाज, बांग्लादेश को 42-21 से हराया

India vs Bangladesh Kabaddi at Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार आगाज करते हुए ग्रुप ए के मैच में बांग्लादेश को 42-21 के बड़े अंतर से शिकस्‍त दी है। इस मैच में डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया ने मैच की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। बांग्लादेशी की टीम ने काफी प्रयास किया, लेकिन उसे वापसी केरने का कोई मौका नहीं मिला।