Asian Games 2026: भारतीय टीम ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जीता सिल्वर मेडल, चीन के नाम रहा गोल्ड

10m Air Rifle Team Event at Asian Games 2026: सोमवार को भारतीय शूटर्स ने झोली में एशियन गेम्स 2026 का एक मेडल डाल दिया। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का सिल्वर मेडल भारत के रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों ने जीता। इन तीनों ने 1890.10 स्कोर किया, जिसकी वजह से भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। चीन के शेंग लियाओ के साथ मा शान और झांग चैसोंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1899 का स्कोर किया और गोल्ड पर कब्जा किया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 1884.2 अंक के साथ कांस्य पदक पर कब्जा किया।