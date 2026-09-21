Asian Games: 700 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से टूटा सुचिका तारियाल का सपना, छिन गया गोल्ड मेडल मैच का टिकट

Suchika Tariyal Medal Controversy At Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट इवेंट को शामिल किया गया, जहां भारत की सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें सिंगापुर की पुई हुई हूं से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस मुकाबले में जजों के फैसले से वह नाराज नजर आईं और फैसले के खिलाफ उन्होंने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। एशियन गेम्स के नियम के अनुसार किसी भी फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने पर 1000 अमेरिकी डॉलर की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी पड़ती है। फेडरेशन ने 1000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया और अपील के बाद मामले की सुनवाई 10 जजों के पैनल ने की। फुटेज देखने के बाद 10 जजों की समिति ने फैसला सुनाया कि सेमीफाइनल मुकाबले को ड्रॉ माना जाए।