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Asian Games: 700 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से टूटा सुचिका तारियाल का सपना, छिन गया गोल्ड मेडल मैच का टिकट

Asian Games 2026, Suchika Tariyal: एशियन गेम्स 2026 में पहली बार शामिल किए गए मिक्स्ड मार्शल आर्ट इवेंट में भारत की सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल के फैसले के खिलाफ अपील के बाद मुकाबला ड्रॉ घोषित हुआ, लेकिन वजन के नियम के चलते वह फाइनल में जगह नहीं बना सकीं।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 21, 2026

Suchika tariyal

सुचिका तारियाल (फोटो- Team India X and Sony Sports Networks)

Suchika Tariyal Medal Controversy At Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट इवेंट को शामिल किया गया, जहां भारत की सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें सिंगापुर की पुई हुई हूं से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस मुकाबले में जजों के फैसले से वह नाराज नजर आईं और फैसले के खिलाफ उन्होंने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। एशियन गेम्स के नियम के अनुसार किसी भी फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने पर 1000 अमेरिकी डॉलर की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी पड़ती है। फेडरेशन ने 1000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया और अपील के बाद मामले की सुनवाई 10 जजों के पैनल ने की। फुटेज देखने के बाद 10 जजों की समिति ने फैसला सुनाया कि सेमीफाइनल मुकाबले को ड्रॉ माना जाए।

700 ग्राम पड़ा सुचिका पर भारी

इसके बाद लगा कि अब शायद दोनों के बीच फिर से मुकाबला होगा या सुचिका को फाइनल का टिकट मिल जाएगा। लेकिन एशियन गेम्स का एक नियम ऐसा है, जिसकी वजह से सुचिका को फाइनल का टिकट गंवाना पड़ा। किसी भी नॉकआउट मुकाबले में ड्रॉ की स्थिति में उस एथलीट को वरीयता दी जाती है, जिसका वजन कम होता है। दुर्भाग्य से सुचिका तारियाल अपने प्रतिद्वंद्वी से 700 ग्राम ज्यादा थीं। यही वजह रही कि ड्रॉ घोषित होने के बावजूद भारतीय फाइटर को गोल्ड मेडल मुकाबले से बाहर होना पड़ा। मतलब अब उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा।

MMA में भारत के लिए जीता पहला मेडल

सुचिका का यह मेडल भी भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है। आपको बता दें कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट को पहली बार एशियन गेम्स में शामिल किया गया और सुचिका तारियाल ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया। अब जब भी कभी मिक्स्ड मार्शल आर्ट के पहले एशियन गेम्स मेडल की बात होगी, तो सुचिका तारियाल का नाम लिया जाएगा। 36 साल की तारियाल इससे पहले जूडो और पुरुष में भी जलवा दिखा चुकी हैं। हालांकि, एशियन गेम्स 2026 में उन्होंने एक और नई उपलब्धि हासिल कर ली।

हालांकि, जब सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें रिफरी ने हार घोषित किया, तो वह मैट पर ही फूट-फूटकर रोने लगीं। लेकिन बाद में उनके कोच ने उन्हें समझाया और फैसले को स्वीकार करने के लिए कहा।

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Asian Games 2026

Sports News

Updated on:

21 Sept 2026 12:54 pm

Published on:

21 Sept 2026 12:54 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Asian Games: 700 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से टूटा सुचिका तारियाल का सपना, छिन गया गोल्ड मेडल मैच का टिकट

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