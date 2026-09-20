Asian Games 2026 Men’s Hockey: दिलप्रीत सिंह के चार गोल से भारत ने इंडोनेशिया को 13-1 से हराया

IND beats INA 13-1 in Asian Games 2026 opener: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को कावासाकी जुको स्टेडियम में पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया पर 13-1 की शानदार जीत के साथ 20वें एशियाई खेलों में अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। भारतीय टीम के आठ अलग-अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिनमें दिलप्रीत सिंह के चार गोल सबसे प्रमुख रहे। भारत ने मैच की पहली सीटी से लेकर आखिरी सीटी तक शानदार और सटीक प्रदर्शन किया और इस जीत के साथ महाद्वीपीय खिताब के अपने बचाव की शुरुआत में मजबूत इरादे जाहिर किए।