Asian Games 2026: शूटिंग में भारत को पहला पदक, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर

एलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मास्कर और विदरसा के विनोद की भारतीय तिकड़ी ने कुल 1898 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। इस मामले में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने 1904.2 अंकों के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मेजबान जापान ने 1897.1 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। बता दें कि इससे पहले चीन की महिला टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1902 था, जिसे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में बनाया था।