SLW vs PAKW: पाकिस्तान की आयशा जफर ने खेली तूफानी पारी, सेमीफाइनल में श्रीलंका के सामने 178 रन का लक्ष्य

इसके बाद शावल जुल्फिकार और आयशा जफर ने टीम को डेढ़ सौ रन तक कोई और झटका नहीं लगने दिया। आयशा ने सिर्फ 40 गेंद में 9 चौके और दो छक्कों की मदद से 71 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, तो वहीं शावल जुल्फिकार ने भी अर्धशतक जमाया और 54 रन बनाकर आउट हो गईं। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए। इसके बाद कप्तान फातिमा सना 20 और इमान फातिमा 5 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिससे पाकिस्तान की टीम 177 रन तक पहुंचने में सफल रही। श्रीलंका के लिए सुगंधिका कुमारी, चमारी अट्टापट्टू और काव्या कविंदी ने एक-एक विकेट चटकाए।