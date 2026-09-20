T20 Team Ranking Update: श्रीलंका की हार से टीम इंडिया को हुआ भारी नुकसान, इंग्लैंड बनीं दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम

Latest T20 Team Ranking: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए आखिरी टी20 मुकाबले में मेजबान टीम ने 10 ओवर में ही 125 रन के लक्ष्य को हासिल कर 3-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड की टीम टी20 रैंकिंग में नंबर-1 बन गई और उसने भारतीय टीम को पीछे छोड़ दिया, जबकि श्रीलंका की टीम नौवें स्थान पर खिसक गई है। इंग्लैंड का रेटिंग पॉइंट 269 है, जबकि भारतीय टीम का भी रेटिंग पॉइंट 269 है। हालांकि, भारत ने 64 मैचों में इतने रेटिंग पॉइंट हासिल किए हैं, जबकि इंग्लैंड ने सिर्फ 41 मैच खेलकर यह कारनामा किया है और इसी वजह से उसने भारतीय टीम को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है।