Asian Games 2026: श्रीलंका ने फिर तोड़ा पाकिस्तान का सपना, सेमीफाइनल में हराकर गोल्ड मेडल मैच के लिए किया क्वालीफाई

Sri Lanka vs Pakistan Women's Asian Games 2026: वूमेंस एशियन गेम्स 2026 के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर गोल्ड मेडल मैच में जगह पक्की कर ली है। यह लगातार दूसरा मौका है, जब श्रीलंका ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मात दी है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 177 रन बनाए और 178 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 18वें ओवर में सिर्फ दो विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। अब श्रीलंका का खिताबी मुकाबले में सामना बांग्लादेश या भारत से होगा। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और दूसरे सेमीफाइनल में वह कुछ ही देर में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी।