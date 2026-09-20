20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

India Bangladesh Semi Final: भारत ने टॉस जीता, बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला; फाइनल से बस एक कदम दूर टीम इंडिया

IND W vs BAN W : निशिन में होने वाला यह मुकाबला हालिया एशिया कप की याद भी ताजा करेगा, जहां भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से मात दी थी। लेकिन एशियन गेम्स के नॉकआउट मुकाबले में परिस्थितियां अलग हैं और बांग्लादेश के सामने भारतीय बल्लेबाजी व गेंदबाजी संयोजन को रोकने की चुनौती होगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Sep 20, 2026

India Bangladesh Semi Final

India Bangladesh Semi Final : भारत-बांग्लादेश की टक्कर पर टिकी निगाहें (फोटो सोर्स: ANI)

India Women vs Bangladesh Women: एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होने वाला यह मुकाबला फाइनल की टिकट के लिए दोनों टीमों के अभियान का निर्णायक पड़ाव है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में जापान को आठ विकेट से हराकर शानदार अंदाज में अंतिम चार में जगह बनाई थी, जबकि बांग्लादेश को चीन के खिलाफ मुकाबला बारिश से धुलने के बाद रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में प्रवेश मिला।

भारत और बांग्लादेश की महिला टीमें रविवार को एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आमने-सामने हैं। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी चुनकर बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की रणनीति अपनाई है।

India Bangladesh Semi Final: मुकाबले पर सबकी नजर

भारत-बांग्लादेश की भिड़ंत रविवार, 20 सितंबर को आइची प्रीफेक्चुरल कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क, निशिन में होगी। भारतीय समयानुसार मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। भारत में मुकाबले का सीधा प्रसारण Sony Sports Network पर और लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV पर उपलब्ध रहेगी।

भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी बात जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मिला मैच अभ्यास है। श्री चरानी ने चार विकेट लेकर गेंद से प्रभाव छोड़ा, जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने केवल पांच ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया। शफाली वर्मा ने तेज शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रदर्शन से टीम के अभियान में गति जरूर आई है।

दूसरी ओर, बांग्लादेश बिना मैदान पर उतरे अंतिम चार में पहुंचा। चीन के खिलाफ उसका क्वार्टर फाइनल गीले आउटफील्ड के कारण रद्द हुआ और टूर्नामेंट के नियमों के तहत बेहतर ICC रैंकिंग तथा सीडिंग ने उसे आगे बढ़ाया। यानी बांग्लादेश के पास सेमीफाइनल से पहले इस मैदान पर प्रतिस्पर्धी मैच का अनुभव नहीं होगा।

आंकड़ों में भारत का पलड़ा भारी

दोनों टीमों के बीच अब तक 25 महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 22 और बांग्लादेश ने तीन मैच जीते हैं। हालिया मुकाबला भी भारत के पक्ष में रहा। 10 सितंबर को दुबई में खेले गए महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। उस मैच में शफाली वर्मा ने 64 रन की तेजतर्रार पारी खेली थी।

प्लेइंग XI

बांग्लादेश महिला (प्लेइंग XI): दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, सोभना मोस्टरी, निगार सुल्ताना (विकेट कीपर/कप्तान), शोरना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारूफा अख्तर, सुल्ताना खातून

भारत महिला (प्लेइंग XI): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), गुनालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Sept 2026 10:21 am

Published on:

20 Sept 2026 10:09 am

Hindi News / Sports / Cricket News / India Bangladesh Semi Final: भारत ने टॉस जीता, बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला; फाइनल से बस एक कदम दूर टीम इंडिया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Smriti Mandhana Record: स्मृति मंधाना ने किया कमाल, महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बनीं बल्लेबाज

Smriti Mandhana
क्रिकेट

Asian Games 2026: श्रीलंका ने फिर तोड़ा पाकिस्तान का सपना, सेमीफाइनल में हराकर गोल्ड मेडल मैच के लिए किया क्वालीफाई

SLW vs PAKW Asian Games 2026
क्रिकेट

SLW vs PAKW: पाकिस्तान की आयशा जफर ने खेली तूफानी पारी, सेमीफाइनल में श्रीलंका के सामने 178 रन का लक्ष्य

Fatima Sana Pakistan Women Cricket Team Captain
क्रिकेट

IND vs WI: वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए चुनी धाकड़ टीम, जानें किन खिलाड़ियों को मिला मौका

IND vs WI T20 World Cup 2026 match
क्रिकेट

T20 Team Ranking Update: श्रीलंका की हार से टीम इंडिया को हुआ भारी नुकसान, इंग्लैंड बनीं दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम

India vs Afghanistan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.