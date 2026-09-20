India Bangladesh Semi Final: भारत ने टॉस जीता, बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला; फाइनल से बस एक कदम दूर टीम इंडिया

India Women vs Bangladesh Women: एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होने वाला यह मुकाबला फाइनल की टिकट के लिए दोनों टीमों के अभियान का निर्णायक पड़ाव है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में जापान को आठ विकेट से हराकर शानदार अंदाज में अंतिम चार में जगह बनाई थी, जबकि बांग्लादेश को चीन के खिलाफ मुकाबला बारिश से धुलने के बाद रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में प्रवेश मिला।