शेफाली वर्मा ने तोड़ दिया मिताली राज का बड़ा रिकॉर्ड, वूमेंस Asian Games के सेमीफाइनल में रचा इतिहास

इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही और पावर प्ले में ही टीम इंडिया को दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 72 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। हालांकि, पावरप्ले की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना 37 रन बनाकर आउट हो गईं। उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाए। इसके बाद से गुनालन कामिनी 10 गेंद का सामना करने के बाद सिर्फ तीन रन बना सकीं। 85 रन पर दो विकेट गिर जाने के बाद शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर ने मोर्चा संभाला और टीम को 170 रन तक कोई और झटका नहीं लगने दिया। खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम ने 17 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 175 रन बना लिए थे।