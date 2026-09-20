INDW vs BANW: सेमीफाइनल में आई शेफाली वर्मा की आंधी, 9 छक्के उड़ाकर जड़ा भारत के लिए सबसे तेज शतक, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Shafali Verma T20I Hundred vs Bangladesh: वूमेंस एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में शेफाली वर्मा ने शानदार शतक जड़ दिया। अपनी पारी में शेफाली ने 9 छक्के लगाए, जिससे वह भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली खिलाड़ी बन गई। उन्होंने स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 100 छक्के लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं। शेफाली ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और नाबाद पवेलियन लौटीं। उनकी इस धमाकेदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने बांग्लदेश के सामने 196 रन की लक्ष्य रखा।