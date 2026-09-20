Zim vs Aus: जिम्बाब्वे ने तीसरे ODI में ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 272 रन का लक्ष्य, काइया-इर्विन और रजा ने जड़े अर्धशतक

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी जिम्‍बाब्‍वे की शुरुआत बेहद ही खराब रही उसने पावरप्‍ले (14.3) ओवर में ही अपने तीन विकेट महज 68 के स्‍कोर पर गंवा दिए। बेन कुरेन (7), ब्रायन बेनेट (30) और ब्रेंडन टेलर (9) के निजी स्‍कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद इनोसेंट काइया और क्रेग इर्विन ने जिम्‍बाब्‍वे की पारी को संभाला इन दोनों के बीच 80 रन की साझेदारी हुई। लेकिन, इसी बीच काइया (55) को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा और कप्‍तान सिकंदर रजा को क्रीज पर आना पड़ा। जिम्‍बाब्‍वे को चौथा झटका क्रेग इर्विन के रूप में 209 के स्‍कोर पर लगा। वह 79 गेंदों पर पांच चौके की मदद से 59 रन बनाकर एडम जम्‍पा का शिकार बने।