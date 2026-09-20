Shafali Verma T20I Records: एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) के क्रिकेट इवेंट के सेमीफाइनल में भारतीय स्‍टार ओपनर शेफाली वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक के साथ कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। उनकी इस पारी के दम पर भारत जोरदार तरीके फाइनल में एंट्री मारी है। भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए शेफाली की सिर्फ 49 गेंदों पर शतकीय पारी के दम पर चार विकेट खोकर 195 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्‍लदेश की महिला टीम महज 81 के स्‍कोर पर सिमट गई। अब फाइनल में भारत की भिड़ंत 22 सितंबर को श्रीलंका से होगी। जहां शेफाली के पास एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्‍यादा रन बनाने के विश्‍व रिकॉर्ड को अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा।