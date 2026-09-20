भारतीय स्टार ओपनर शेेफाली वर्मा। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
Shafali Verma T20I Records: एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) के क्रिकेट इवेंट के सेमीफाइनल में भारतीय स्टार ओपनर शेफाली वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक के साथ कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। उनकी इस पारी के दम पर भारत जोरदार तरीके फाइनल में एंट्री मारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शेफाली की सिर्फ 49 गेंदों पर शतकीय पारी के दम पर चार विकेट खोकर 195 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लदेश की महिला टीम महज 81 के स्कोर पर सिमट गई। अब फाइनल में भारत की भिड़ंत 22 सितंबर को श्रीलंका से होगी। जहां शेफाली के पास एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने के विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा।
बता दें कि एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले दक्षिण अफ्रीका की स्टार खिलाड़ी लॉरा वोल्वार्ड्ट शीर्ष पर काबिज हैं। उन्होंने वह 2026 में 824 रन बना चुकी हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर शेफाली वर्मा है, जो इस साल अब तक 815 रन बना चुकी हैं। एशियन गेम्स के फाइनल में वह 10 रन बनाते ही लॉरा से आगे निकल जाएंगी।
|रैंक
|खिलाड़ी
|वर्ष
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|6s
|1
|लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका)
|2026
|24
|24
|824
|43.36
|138.72
|2
|4
|15
|2
|शेफाली वर्मा (भारत)
|2026
|23
|23
|815
|38.80
|162.67
|1
|7
|35
|3
|नताशा माइल्स (हांगकांग)
|2026
|27
|27
|800
|36.36
|95.46
|1
|6
|10
|4
|ईशा ओजा (यूएई)
|2025
|22
|22
|779
|41.00
|146.42
|2
|3
|11
|5
|यास्मिन दासवानी (हांगकांग)
|2026
|22
|22
|779
|55.64
|105.12
|0
|5
|1
|6
|स्मृति मंधाना (भारत)
|2024
|23
|21
|763
|42.38
|126.53
|0
|8
|16
|7
|चमारी अटापट्टू (श्रीलंका)
|2026
|21
|21
|721
|42.41
|145.36
|1
|2
|25
|8
|चमारी अटापट्टू (श्रीलंका)
|2024
|21
|21
|720
|40.00
|126.76
|2
|4
|32
|9
|ईशा ओजा (यूएई)
|2024
|20
|20
|711
|41.82
|111.79
|1
|4
|17
|10
|नन्नापत कोंचारोएनकाई (थाईलैंड)
|2026
|25
|22
|707
|44.18
|100.42
|0
|4
|0
भारतीय महिला टीम को एशियन गेम्स के फाइनल के बाद इस साल जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। इसके बाद तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है। इस तरह शेफाली वर्मा के पास अभी कुल सात मैच इस साल में बचे हैं। जबकि लॉरा वोल्वार्ड्ट को भारत के खिलाफ ही तीन मैचों की सीरीज खेलनी है। अगर शेफाली इसी तरह फॉर्म में रहीं, तो वह एक कैलेंडर वर्ष में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर सकती हैं, जो शायद लंबे समय तक बरकरार रहे।
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