Craig Ervine Milestones: क्रेग एर्विन के नाम बड़ा रिकॉर्ड, ODI में 50+ स्कोर बनाने वाले बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

जिम्बाब्वे के क्रिकेटर क्रेग एर्विन। (Photo- IANS)
Zimbabwe vs Australia, 3rd ODI: जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज क्रेग एर्विन ने अर्धशतक जड़कर अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। दरअसल, क्रेग एर्विन वनडे में फुल मेंबर टीमों के बीच 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को पीछे छोड़ दिया।
|क्रम संख्या
|बल्लेबाज
|उम्र
|विपक्षी
|स्थान
|वर्ष
|1
|क्रेग एर्विन (ZIM)
|41 साल 32 दिन
|ऑस्ट्रेलिया
|हरारे
|2026
|2
|मोहम्मद नबी (AFG)
|40 साल 286 दिन
|बांग्लादेश
|अबू धाबी
|2025
|3
|मिस्बाह-उल-हक (PAK)
|40 साल 283 दिन
|दक्षिण अफ्रीका
|ऑकलैंड
|2015
|4
|ज्योफ्री बॉयकॉट (ENG)
|40 साल 226 दिन
|ऑस्ट्रेलिया
|लॉर्ड्स
|1981
|5
|क्लाइव लॉयड (WI)
|40 साल 155 दिन
|श्रीलंका
|WACA
|1985
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