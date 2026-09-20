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Craig Ervine Milestones: क्रेग एर्विन के नाम बड़ा रिकॉर्ड, ODI में 50+ स्कोर बनाने वाले बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

ZIM vs AUS 3rd ODI में क्रेग एर्विन ने अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। वह ODI में 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 20, 2026

Craig Ervine odi record

जिम्बाब्वे के क्रिकेटर क्रेग एर्विन। (Photo- IANS)

Zimbabwe vs Australia, 3rd ODI: जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज क्रेग एर्विन ने अर्धशतक जड़कर अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। दरअसल, क्रेग एर्विन वनडे में फुल मेंबर टीमों के बीच 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को पीछे छोड़ दिया।

ODI में 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज़ — Full Member Teams

क्रम संख्याबल्लेबाजउम्रविपक्षीस्थानवर्ष
1क्रेग एर्विन (ZIM)41 साल 32 दिनऑस्ट्रेलियाहरारे2026
2मोहम्मद नबी (AFG)40 साल 286 दिनबांग्लादेशअबू धाबी2025
3मिस्बाह-उल-हक (PAK)40 साल 283 दिनदक्षिण अफ्रीकाऑकलैंड2015
4ज्योफ्री बॉयकॉट (ENG)40 साल 226 दिनऑस्ट्रेलियालॉर्ड्स1981
5क्लाइव लॉयड (WI)40 साल 155 दिनश्रीलंकाWACA1985

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Cricket news in Hindi

Updated on:

20 Sept 2026 05:25 pm

Published on:

20 Sept 2026 05:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Craig Ervine Milestones: क्रेग एर्विन के नाम बड़ा रिकॉर्ड, ODI में 50+ स्कोर बनाने वाले बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

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