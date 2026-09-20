Craig Ervine Milestones: क्रेग एर्विन के नाम बड़ा रिकॉर्ड, ODI में 50+ स्कोर बनाने वाले बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

Zimbabwe vs Australia, 3rd ODI: जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज क्रेग एर्विन ने अर्धशतक जड़कर अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। दरअसल, क्रेग एर्विन वनडे में फुल मेंबर टीमों के बीच 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को पीछे छोड़ दिया।