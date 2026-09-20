Asian Games 2026: MMA फाइटर वरुण सन्याल का सफर खत्म, क्वार्टरफाइनल से पहले हुए डिस्क्वालिफाई

भारतीय MMA फाइटर वरुण सन्याल लंदन से मुंबई और सिंगापुर होते हुए नागोया पहुंचे थे, जहां उन्हें आवास और एक्रेडिटेशन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह 10 से अधिक घटे तक कमरे के लिए अलग-अलग जगह भटकते रहे। इससे उनका शरीर काफी थक चुका था। मुकाबले से पहले वजन कम करने की कोशिश के दौरान वह सॉना में बेहोश हो गए। मेडिकल जांच में मांसपेशियों में ऐंठन और डिहाइड्रेशन की बात सामने आई। इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें 77 किलोग्राम क्वार्टरफाइनल मुकाबले के लिए अनफिट घोषित कर दिया।