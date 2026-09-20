20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

Asian Games 2026: MMA फाइटर वरुण सन्याल का सफर खत्म, क्वार्टरफाइनल से पहले हुए डिस्क्वालिफाई

Varun Sanyal in Asian Games 2026: भारतीय MMA फाइटर वरुण सन्याल क्वार्टरफाइनल से पहले अनफिट घोषित होकर डिस्क्वालिफाई हो गए। वजन कम करने के दौरान वह सॉना में बेहोश हो गए थे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 20, 2026

Indian MMA fighter Varun Sanyal was disqualified for asian games 2026.

भारतीय MMA फाइटर वरुण सन्याल (File Photo- IANS)

Indian MMA fighter Varun Sanyal disqualified: भारतीय MMA फाइटर वरुण सन्याल का सफर खत्म हो गया है। दरअसल, वजन कम करने की कोशिश में वह सॉना में बेहोश हो गए थे। आज रविवार को होने वाले 77 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल मुकाबले से ठीक पहले उन्हें अधिकारियों मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया। बता दें कि वरुण सन्याल को शुरुआती दौर में बाई मिली थी। इसके बाद उन्होंने क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई थी। क्वार्टरफाइनल में वरुण का मुकाबला बहरीन के मुकम्मद नबीएव से होना था।

सन्याल के साथ क्या हुआ?

सन्याल सॉना में वजन कम करने जाने से पहले भारतीय MMA फाइटर सुचिका तारियाल की मदद कर रहे थे। 27 वर्षीय सन्याल सॉना में रात करीब 1 बजे बेहोश हो गए। नेपाल के एक एथलीट ने उन्हें देखा और डॉक्टर के पास ले जाने में मदद की।

इसकी पुष्टि भारतीय एमएमए खेल महासंघ के अध्यक्ष निखिल कुंडेरा ने भी की है। उन्होंने बताया कि सौभाग्य से नेपाली खिलाड़ी ने उन्हें उस हालत में देखा। उन्हें जगाया। वरुण सन्याल मुझे फोन करने की स्थिति में थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सन्याल सॉना में वजन कम करने जाने से पहले भारतीय MMA फाइटर सुचिका तारियाल की मदद कर रहे थे। 27 वर्षीय सन्याल सॉना में रात करीब 1 बजे बेहोश हो गए। नेपाल के एक एथलीट ने उन्हें देखा और डॉक्टर के पास ले जाने में मदद की। उन्होंने यह भी बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें सुबह करीब तीन बजे क्रूज पर वापस ले आया गया। सन्याल की हालत अब स्थित है। वह खतरे से बाहर हैं।

एशियन गेम्स की व्यवस्था पर उठे सवाल

भारतीय MMA फाइटर वरुण सन्याल लंदन से मुंबई और सिंगापुर होते हुए नागोया पहुंचे थे, जहां उन्हें आवास और एक्रेडिटेशन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह 10 से अधिक घटे तक कमरे के लिए अलग-अलग जगह भटकते रहे। इससे उनका शरीर काफी थक चुका था। मुकाबले से पहले वजन कम करने की कोशिश के दौरान वह सॉना में बेहोश हो गए। मेडिकल जांच में मांसपेशियों में ऐंठन और डिहाइड्रेशन की बात सामने आई। इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें 77 किलोग्राम क्वार्टरफाइनल मुकाबले के लिए अनफिट घोषित कर दिया।

Asian Games 2026: शूटिंग में भारत को पहला पदक, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर

ये भी पढ़ें
Elavenil Valarivan Latest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Updated on:

20 Sept 2026 01:50 pm

Published on:

20 Sept 2026 01:25 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Asian Games 2026: MMA फाइटर वरुण सन्याल का सफर खत्म, क्वार्टरफाइनल से पहले हुए डिस्क्वालिफाई

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026 Men’s Hockey: दिलप्रीत सिंह के चार गोल से भारत ने इंडोनेशिया को 13-1 से हराया

Indian Men's Hockey Team beat Indonesia.
अन्य खेल

Asian Games 2026: शूटिंग में भारत को एक और पदक, एलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता सिल्वर

Elavenil Valarivan Latest
अन्य खेल

Asian Games 2026: शूटिंग में भारत को पहला पदक, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर

Elavenil Valarivan Latest
खेल

Asian Games 2026: भारत के ‘गोल्ड मिशन’ के 10 बड़े चेहरे, जिन पर टिकीं देश की उम्मीदें

Asian Games: Indian Medal Hopes
अन्य खेल

Golf: पूर्व क्रिकेटर कपिल देव बोले- हर वर्ष छत्तीसगढ़ में हो गोल्फ का बड़ा टूर्नामेंट

Kapil Dev
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.