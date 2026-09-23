Yu Zidi: 13 की उम्र में दुनिया को चौंकाया, यू जिदी ने एशियन गेम्स में लगाई गोल्डन हैट्रिक

यू ने एशियन गेम्स में अपनी तीनों व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले उन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। इन दोनों स्पर्धाओं में भी उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड कायम किए। 400 मीटर मेडले में उनका समय पुराने रिकॉर्ड 4:33.66 से लगभग पांच सेकंड तेज रहा। यह रिकॉर्ड चीन की तैराक ये शिवेन ने 2014 में बनाया था।