SA vs AUS 1st ODI: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, जानें किसका पलड़ा भारी

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली पांच वनडे द्विपक्षीय सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराया था। इसके बाद वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका ने दो-एक से सीरीज अपने नाम की। वर्ष 2020 में एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका ने तीन-शून्य से शानदार जीत दर्ज की। वर्ष 2023 की रोमांचक सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने तीन-दो से बाजी मारी। इसके अलावा वर्ष 2025 में खेली गई अंतिम सीरीज में भी दक्षिण अफ्रीका ने दो-एक से जीत हासिल की है।