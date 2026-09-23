JPN vs AFG: भारत को कड़ी टक्कर देने के बाद अफगानिस्तान से भिड़ने के लिए जापान तैयार, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

Japan vs Afghanistan, Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 से पहले खेले गए ऐतिहासिक एकमात्र टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले में जापान की पुरुष क्रिकेट टीम ने भारत को कड़ी टक्कर दी। हालांकि, बारिश से प्रभावित 5 ओवर प्रति पारी के इस मुकाबले में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 2 रन से जीत दर्ज की। भारत के खिलाफ जीत हासिल करने में जापान की टीम भले ही नाकाम रही हो, लेकिन एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती ग्रुप-ए मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ वह कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।