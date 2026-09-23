Asian Games 2026: मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में हो सकता है बड़ा उलटफेर, जानें पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स

Men's Cricket at Asian Games 2026:एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 24 सितंबर से होने जा रही है, जहां पहले ही मुकाबले में जापान का सामना अफगानिस्तान से होगा। जिस तरीके से जापान ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और आखिरी गेंद तक मैच में बनी रही थी, उससे इस मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ उलटफेर की उम्मीद जग गई है। इस मैच को जीतने वाली टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। चलिए जानते हैं मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल।