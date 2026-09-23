23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ: भारत के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, जानें शेड्यूल और लाइव डिटेल्स

India vs New Zealand T20 Series 2026: भारत के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। मिचेल सेंटनर टीम की अगुवाई करेंगे। सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 23, 2026

IND vs NZ T20 Series 2026

भारत और न्यूजीलैंड (फोटो- IANS and Blackcaps X)

New Zealand T20 Squad: भारत के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया, जिसकी अगुवाई मिचेल सेंटनर करेंगे। इसके अलावा इस टीम में माइकल ब्रेसवेल, एडम मिल्ने, काइल जेमिसन, ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी जैसे खिलाड़ी भी हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी और पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी मुकाबला हैमिल्टन में 1 नवंबर को होगा।

क्राइस्टचर्च में होंगे शुरुआती दोनों मैच

न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम लंबी सीरीज के लिए जा रही है और काभी लंबे समय बाद पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके बाद से दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इसके अलावा अपनी टी20 जर्सी भी बदल दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में होगा, तो दूसरा मैच भी इसी मैदान पर 24 अक्टूबर को होगा। इसके बाद टीम वेलिंगटन पहुंचेगी, जहां 27 अक्टूबर तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में चौथा मैच होगा, तो वहीं 1 नवंबर को हैमिल्टन में पांचवां मुकाबला खेला जाएगा।

टी20 वर्ल्डकप 2026 के बाद पहली टक्कर

टी20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल के बाद दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में वर्ल्डकप के खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता था। 5 टी20 मैचों के लिए जो टीम चुनी गई है, उसमें से 13 खिलाड़ी वर्ल्डकप की टीम का हिस्सा थे। रचिन रविंद्र चोट की वजह से इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। बेन सियर्स खराब फॉर्म की वजह से टीम में जगह नहीं बना पाए हैं।

यह सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होंगे, जिन्हें सोनी लिव ऐप और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है। आपको बता दें कि भारत की टी20 टीम फिलहाल एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंची है, जहां उनके अभियान का आगाज 28 सितंबर से होना है।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, ज़ैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट और नाथन स्मिथ।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

23 Sept 2026 07:55 am

Published on:

23 Sept 2026 07:32 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: भारत के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, जानें शेड्यूल और लाइव डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ENG vs SL: श्रीलंकाई गेंदबाजों ने किया कमाल, पहले वनडे में इंग्लैंड को सिर्फ 265 के स्कोर पर समेटा

ENG vs SL 1st ODI
क्रिकेट

ENG vs SL: जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर रचा इतिहास, ODI में तोड़ डाला धोनी और मियांदाद का वर्षों पुराना रिकॉर्ड

ENG vs SL 1st ODI, joe root,
क्रिकेट

Asian Games 2026 में फेवरेट क्यों है डिफेंडिंग चैंपियन मेंस टीम इंडिया? जानें असली ताकत

Asian Games 2026, team india strength,
क्रिकेट

Asian Games 2026, Men’s Cricket: एशियन गेम्स के लिए श्रीलंका की मेंस क्रिकेट टीम का ऐलान, जानें टीम में किसे मिली जगह?

Sri Lanka squad for Asian Games 2026
क्रिकेट

अंपायर नहीं बदलते अपना फैसला, तो जापान से हार सकता था भारत, जानें क्या-क्या हुआ आखिरी ओवर में

India vs Japan Match Controversy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.