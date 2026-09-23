IND vs NZ: भारत के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, जानें शेड्यूल और लाइव डिटेल्स

न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम लंबी सीरीज के लिए जा रही है और काभी लंबे समय बाद पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके बाद से दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इसके अलावा अपनी टी20 जर्सी भी बदल दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में होगा, तो दूसरा मैच भी इसी मैदान पर 24 अक्टूबर को होगा। इसके बाद टीम वेलिंगटन पहुंचेगी, जहां 27 अक्टूबर तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में चौथा मैच होगा, तो वहीं 1 नवंबर को हैमिल्टन में पांचवां मुकाबला खेला जाएगा।