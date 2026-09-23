IND vs AUS U19: आर्यवीर सहवाग ने लगाई चौकों की झड़ी, ताबड़तोड़ शुरुआत देकर ऑस्ट्रेलिया की बढ़ाई मुश्किलें

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारू टीम की शुरुआत अच्छी रही। जेड हॉर्लिक्स और चार्ली हेंडरसन ने पहले विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की। हेंडरसन 18 रन बनाकर आउट हुए, तो हॉर्लिक्स 87 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा नील पटेल ने 51 रन की पारी खेली। मैथ्यू लॉफ सिर्फ 11 रन बना सके, तो ब्लैक कैटल ने 38 और अली ब्रायन ने 14 रन बनाए। भारत की ओर से मोहित उलवा और मानव चौहान ने तीन-तीन विकेट चटकाए, तो काव्य पटेल और आर्यन सावसनी को एक-एक सफलता मिली।