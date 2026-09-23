IND vs AUS U19: यंग इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के सामने धारदार गेंदाबजी, 150/2 के बाद 254 रन पर पूरी टीम को किया ढेर

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम ने 150 रन पर सिर्फ दो विकेट गंवाए थे, लेकिन आखिरी आठ विकेट उन्होंने 104 रन के भीतर गंवा दिए। मैथ्यू लॉफ 11 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। कप्तान जैक जोसनेक सिर्फ 7 रन बना सके। भारत की ओर से मोहित उलवा और मानव चौहान ने तीन-तीन विकेट चटकाए, तो वहीं काव्य पटेल और आर्यन सवसनी को एक-एक सफलता मिली। मोहित पलवा ने 9.3 ओवर की गेंदबाजी में एक मेडन ओवर डाला और 43 रन देकर तीन विकेट लिए, तो वहीं मानव चौहान ने 10 ओवर में 42 रन दिए।