SA vs AUS, 1st ODI: मैथ्यू ब्रीट्जके के शतक से साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 298 रन का लक्ष्य

साउथ अफ्रीका के 5 विकेट गिरने के बाद मार्को जेनसन के साथ मिलकर मैथ्यू ब्रीट्जके ने पारी को संभाला। इस दौरान 45वें ओवर में मैथ्यू ब्रीट्जके ने अपना शतक पूरा किया। इसके लिए उन्होंने 100 गेंदों का सामना किया। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी हुई। यह साउथ अफ्रीका की छठे विकेट के लिए वनडे में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। मैथ्यू ब्रीट्जके 106 गेंदों में 14 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 112 रन बनाकर रन आउट हुए।