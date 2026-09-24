SA vs AUS, 1st ODI: मैथ्यू ब्रीट्जके के शतक से साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 298 रन का लक्ष्य

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके। (File Photo- IANS)
South Africa vs Australia 1st ODI: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच डरबन के किंग्समीड में तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। इस तरह साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 298 रन का लक्ष्य दिया है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही। ओपनर क्विंटन डी कॉक (14 रन) और टोनी डी जोर्जी (0) जल्द आउट हो गए। ऐसे में कप्तान टेम्बा बावुमा और मैथ्यू ब्रीट्जके ने पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी हुई। टेम्बा बावुमा 48 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर मैथ्यू ब्रीट्जके ने साउथ अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाया। रयान रिकेल्टन के रूप में साउथ अफ्रीका को चौथा झटका लगा। रयान रिकेल्टन 27 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद डेविड मिलर भी 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
साउथ अफ्रीका के 5 विकेट गिरने के बाद मार्को जेनसन के साथ मिलकर मैथ्यू ब्रीट्जके ने पारी को संभाला। इस दौरान 45वें ओवर में मैथ्यू ब्रीट्जके ने अपना शतक पूरा किया। इसके लिए उन्होंने 100 गेंदों का सामना किया। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी हुई। यह साउथ अफ्रीका की छठे विकेट के लिए वनडे में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। मैथ्यू ब्रीट्जके 106 गेंदों में 14 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 112 रन बनाकर रन आउट हुए।
इसके बाद मार्को जेनसन ने टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। मार्को जेनसन 48.6वें ओवर में 75 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 7 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उन्होंने 59 गेंदों का सामना किया।
इसके बाद कॉर्बिन बॉश (नाबाद 9 रन), गेराल्ड कोएट्जी (6 रन, रन आउट) और ब्योर्न फोर्टुइन (नाबाद 1 रन) ने मिलकर टीम के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 297 रन तक पहुंचाया।
ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 3 विकेट लिए। एडम जाम्पा को 2 सफलताएं मिलीं, जबकि जोश हेजलवुड ने 1 विकेट हासिल किया। हालांकि, हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे किफायती गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 ओवर में 50 रन देकर 1 विकेट लिया। इस दौरान उन्होंने 2 मेडन ओवर भी किए।
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