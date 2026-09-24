ZIM-W vs WI-W, 1st ODI: दोहरे शतक से चूकीं हेली मैथ्यूज, वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को दिया 300 रन का टारगेट

ZIM vs WI, Women 1st ODI Cricket: जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच गुरुवार को हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 299 रन बनाए और जिम्बाब्वे को जीत के लिए 300 रन का लक्ष्य दिया।