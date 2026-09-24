मुंबई इंडियंस को मिला नया हेड कोच, जानें कौन संभालेगा टीम की कमान

मुंबई इंडियंस WPL की सबसे सफल टीमों में शामिल रही है। टीम ने 2023 और 2025 में खिताब जीता था। दोनों बार हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान थीं। हालांकि पिछले सीजन में टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। मुंबई ने आठ लीग मैच खेले। इनमें उसे तीन जीत मिलीं। पांच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। टीम चौथे स्थान पर रही। वह प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। अब 2027 सीजन से पहले टीम ने कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया है। ल्यूक विलियम्स के सामने टीम को फिर से खिताबी दौड़ में मजबूत स्थिति में लाने की चुनौती होगी।