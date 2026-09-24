नजीबुल्लाह जादरान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, मोहम्मद नबी और राशिद खान के स्पेशल क्लब में हुई एंट्री

1 मोहम्मद नबी 2009–2026 336 6334 24.64 2 296 31.04 1

2 राशिद खान 2015–2026 246 2271 17.33 0 466 17.22 14

3 नजीबुल्लाह जादरान 2012–2026 200 3897 29.08 1 1 31.00 0

4 असगर अफगान 2009–2021 195 4246 24.83 2 4 28.00 0

5 गुलबदीन नायब 2011–2026 176 2414 19.95 0 109 33.03 1

6 मोहम्मद शहजाद 2009–2023 159 4844 31.25 7 0 — 0

7 रहमानुल्लाह गुरबाज 2019–2026 152 4593 29.82 10 0 — 0

8 समीउल्लाह शिनवारी 2009–2022 149 2824 26.14 0 74 32.66 1

9 रहमत शाह 2013–2026 145 5346 37.12 9 16 36.56 1

10 मुजीब उर रहमान 2017–2026 144 352 9.26 0 189 24.39 2

11 इब्राहिम जादरान 2019–2026 122 4650 39.40 8 1 13.00 0

12 अजमतुल्लाह उमरजई 2021–2026 119 2158 26.64 1 110 27.32 1

13 हशमतुल्लाह शाहिदी 2013–2026 118 3525 35.60 3 1 254.00 0

14 दौलत जादरान 2011–2019 116 581 15.28 0 155 28.40 0