24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

नजीबुल्लाह जादरान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, मोहम्मद नबी और राशिद खान के स्पेशल क्लब में हुई एंट्री

Najibullah Zadran: नजीबुल्लाह जादरान ने एशियन गेम्‍स में जापान के खिलाफ मैच में उतरते ही इतिहास रच दिया। यह उनका 200वां इंटरनेशनल मैच है। इस माइलस्‍टोन तक पहुंचने वाले वह अफगानिस्‍तान के तीसरे खिलाड़ी है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 24, 2026

Najibullah Zadran

नजीबुल्लाह जादरान। (फोटो सोर्स: IANS)

Najibullah Zadran 200th International Match: एशियन गेम्‍स 2026 में गुरुवार को ग्रुप-ए में अफगानिस्‍तान और जापान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में उतरते ही नजीबुल्लाह जादरान ने इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। यह उनका 200वां अंतरराष्‍ट्रीय मुकाबला है। वह मोहम्‍मद नबी और राशिद खान के बाद इस मुकाम को हासिल करने वाले तीसरे अफगानी खिलाड़ी बन गए हैं। मोहम्मद नबी अफगानिस्‍तान के लिए सबसे ज्‍यादा 336 और राशिद खान 246 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

अफगानिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच

रैंकखिलाड़ीकरियर अवधिमैचरनबल्लेबाजी औसतशतकविकेटगेंदबाजी औसत5 विकेट
1मोहम्मद नबी2009–2026336633424.64229631.041
2राशिद खान2015–2026246227117.33046617.2214
3नजीबुल्लाह जादरान2012–2026200389729.081131.000
4असगर अफगान2009–2021195424624.832428.000
5गुलबदीन नायब2011–2026176241419.95010933.031
6मोहम्मद शहजाद2009–2023159484431.25700
7रहमानुल्लाह गुरबाज2019–2026152459329.821000
8समीउल्लाह शिनवारी2009–2022149282426.1407432.661
9रहमत शाह2013–2026145534637.1291636.561
10मुजीब उर रहमान2017–20261443529.26018924.392
11इब्राहिम जादरान2019–2026122465039.408113.000
12अजमतुल्लाह उमरजई2021–2026119215826.64111027.321
13हशमतुल्लाह शाहिदी2013–2026118352535.6031254.000
14दौलत जादरान2011–201911658115.28015528.400
15फजलहक फारूकी2021–2026101383.80012026.861

खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

24 Sept 2026 08:29 am

Published on:

24 Sept 2026 08:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / नजीबुल्लाह जादरान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, मोहम्मद नबी और राशिद खान के स्पेशल क्लब में हुई एंट्री

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026

Jap vs Afg: जापान ने अफगानिस्‍तान को 129 पर रोका, स्लेटर-ताकाहाशी की जबरदस्‍त गेंदबाजी

Jap vs Afg 1st Match, Asian Games,
क्रिकेट

SA vs AUS 1st ODI: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, जानें किसका पलड़ा भारी

Australia tour of South Africa.
क्रिकेट

Asian Games: भारतीय बल्लेबाजों ने नहीं, इस नेपाली खिलाड़ी ने एक मैच में जड़े सबसे ज्यादा छक्के, टॉप-5 में कौन-कौन?

Most sixes in an innings Asian Games Men's Cricket.
क्रिकेट

JPN vs AFG: भारत को कड़ी टक्कर देने के बाद अफगानिस्तान से भिड़ने के लिए जापान तैयार, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

Japan vs Afghanistan, Asian Games 2026, Group A Match.
क्रिकेट

IND vs AUS U19: आर्यवीर सहवाग ने लगाई चौकों की झड़ी, ताबड़तोड़ शुरुआत देकर ऑस्ट्रेलिया की बढ़ाई मुश्किलें

Virender Sehwag's son Aaryavir receives first India U-19 call-up vs Australia, Rahul Dravid's son Anvay retains place
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.