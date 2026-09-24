Rohit Sharma ODI Records:भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज 27 सितंबर से होने जा रहा है। टीम इंडिया गुरुवार से इसकी तैयारी शुरू करने जा रही है। इस घरेलू सीरीज में एक बार फिर से क्रिकेट फैंस की निगाहें भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा पर टिकी होंगी, जो कि टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्यास के बाद अब वह सिर्फ वनडे अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट ही खेलते हैं। हिटमैन अगर इस तीन मैचों की सीरीज में एक शतक लगाने में सफल हो जाते हैं, तो वह एक साथ चार बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर सकते हैं। आइये आपको भी बताते हैं कि वे रिकॉर्ड कौन-कौन से हैं?