टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी अफगानिस्‍तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी। उसके लिए मोहम्‍मद अकरम ने 29 गेंदों पर दो चौके और दो छक्‍कों की मदद से 34 रन, दरविश रसूली ने 27 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 29 रन, मोहम्‍मद इशाक ने 17 गेंदों पर दो चौके और एक छक्‍के की सहायता से 25 रन और करीम जनत ने 23 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 21 रन की पारी खेली। इनके अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। वहीं, जापान की ओर से शोमा सुगाया स्लेटर और

इब्राहिम ताकाहाशी ने दो-दो विकेट चटकाए। वहीं, रेओ सकुरानो-थॉमस और बेंजामिन इटो-डेविस ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।