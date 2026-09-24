अफगानी टीम का शिकार 12.3 ओवर में 68 पर ही पहुंचा था कि मोहम्‍मद अकरम के रूप में उसका तीसरा विकेट गिरा। सलामी बल्‍लेबाज अकरम 29 गेंदों पर दो चौकों और इतने ही छक्‍कों की मदद से 34 रन बनाकर बेंजामिन का शिकार बने। इसके बाद 79 के स्‍कोर पर अफगानिस्‍तान को चौथा झटका नजीबुल्‍लाह जादरान के रूप में लगा। नजीबुल्‍लाह 11 गेंद का सामना करते हुए सिर्फ सात रन ही बना पाए। फिर पांचवां झटका दरविश रसूली के रूप में 123 के स्‍कोर पर लगा। रसूली 27 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर 129 के स्‍कोर पर अफगानिस्‍तान को छठा झटका इस्‍मत आलम के रूप में लगा, जो कि तीन गेंदों पर तीन रन ही बना सके।