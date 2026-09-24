Ind A vs Aus A: देवदत्त पडिक्कल के अर्धशतक से भारत की पकड़ हुई मजबूत, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त 300 के पार

पहली पारी के आधार पर 163 रन की बढ़त लेने वाली भारतीय टीम की दूसरी पारी में शुरुआत बेहद ही खराब रही। तीसरे दिन उसका पहला विकेट महज 25 के स्‍कोर पर गिरा। फिर दूसरा झटका 93 के स्‍कोर पर साई सुदर्शन के रूप में लगा। वह 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद भारत के खाते में रन ही जुड़ा था कि शेख रशीद भी चलते बने। फिर 126 के स्‍कोर पर चौथा विकेट यश राठौर (12) के रूप में गिरा। इसके बाद भारत को पांचवां सबसे बड़ा झटका 151 के स्‍कोर पर कप्‍तान देवदत्‍त पडिक्‍कल के रूप में लगा। वह 88 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 59 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन, वह भारत की बढ़त को 300 के पार पहुंचाने में सफल रहे।