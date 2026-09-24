Asian Games 2026: भारत की झोली में एक और मेडल, मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले में जीता सिल्वर

Asian Games 2026 Mixed 4x400m Relay: एशियाई खेलों में भारतीय एथलेटिक्स टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारतीय टीम ने फाइनल में 3 मिनट 14.46 सेकंड का समय दर्ज किया। भारत की ओर से विशाल टीके ने दौड़ की शुरुआत की। इसके बाद पूवम्मा एमआर ने दूसरे चरण में टीम की कमान संभाली। तीसरे चरण में मनु टीएस ने अपनी गति बनाए रखते हुए भारत को पदक की दौड़ में बरकरार रखा। अंतिम चरण में वित्या रामराज ने शानदार एंकर लेग दौड़ते हुए भारत को तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया।