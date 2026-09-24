Asian Games 2026 Women’s kabaddi: भारतीय महिला कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन, जापान को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

Women’s kabaddi: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 2026 के आइची-नागोया एशियन गेम्स में ग्रुप-ए अभियान का समापन अजेय रहते हुए किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जापान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम ने ग्रुप चरण में अपने तीनों मुकाबले जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। टीम की इस जीत में कप्तान पुष्पा राणा ने शानदार नेतृत्व किया।