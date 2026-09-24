Asian Games 2026 Medal Tally: मेडल की रेस में कौन सबसे आगे? जानें भारत का नंबर और सभी भारतीय पदक विजेताओं की पूरी लिस्ट

1 चीन 80 30 20 130

2 जापान 20 34 37 91

3 दक्षिण कोरिया 10 12 28 50

4 कजाकिस्तान 8 8 9 25

5 उज्बेकिस्तान 6 12 8 26

6 ईरान 6 10 4 20

7 थाईलैंड 5 4 7 16

8 हांगकांग, चीन 4 10 9 23

9 उत्तर कोरिया 3 3 3 9

10 बहरीन 3 2 0 5

11 मलेशिया 3 1 5 9

12 कुवैत 2 1 2 5

=13 कतर 2 1 1 4

=13 ताजिकिस्तान 2 1 1 4

15 भारत 1 7 9 17

16 इंडोनेशिया 1 4 15 20

17 मकाऊ, चीन 1 4 1 6

18 चीनी ताइपे 1 3 11 15

19 सिंगापुर 1 3 2 6

20 वियतनाम 1 1 15 17

21 फिलीपींस 1 1 4 6

=22 जॉर्डन 1 1 1 3

=22 म्यांमार 1 1 1 3

24 सऊदी अरब 0 2 2 4

25 किर्गिस्तान 0 1 3 4

=26 अफगानिस्तान 0 1 2 3

=26 इराक 0 1 2 3

28 लेबनान 0 1 1 2

=29 श्रीलंका 0 1 0 1

=29 तुर्कमेनिस्तान 0 1 0 1

31 कंबोडिया 0 0 4 4

32 पाकिस्तान 0 0 2 2

=33 बांग्लादेश 0 0 1 1

=33 ब्रुनेई दारुस्सलाम 0 0 1 1

=33 मंगोलिया 0 0 1 1

=33 नेपाल 0 0 1 1