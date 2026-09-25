Asian Games 2026: गोल्ड मेडल से एक कदम दूर भारतीय महिला कबड्डी टीम, नेपाल को हराकर फाइनल में बनाई जगह

दूसरे हाफ में भी नेपाल की गंगा घिमिरे और रबीन चौधरी ने भारतीय डिफेंस को खासा परेशान करना जारी रखा। बावजूद इसके भारतीय डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन किया। भावना देवी और संजू देवी ने अपने अनुभव का अच्छा इस्तेमाल करते हुए नेपाल की रेडरों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान भारत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए नेपाल को एक और बार ऑल आउट किया और अंत में 48-24 से जीत दर्ज की। बता दें कि भारत ने मुकाबले में नेपाल को तीन बार ऑलआउट किया।