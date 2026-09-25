Asian Games 2026 में भारत ने जीता दूसरा गोल्ड मेडल, 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कमलजीत-सुरुचि ने किया कारनामा

Shooting Medals at Asian Games 2026: 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। कमलजीत और सुरुचि ने कोरिया और ईरान के निशानेबाजों को पछाड़ा और गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। यह शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में भारतीय जोड़ी ने पहली सीरीज में 103 पॉइंट हासिल किए, तो दूसरी सीरीज में भी 99.4 अंक हासिल किए। तीसरी सीरीज में अपने कुल स्कोर को उन्होंने 303.5 पॉइंट तक पहुंचा दिया, तो चौथी सीरीज में उनका स्कोर 364.7 हो गया। पांचवीं सीरीज में 424.9 और आखिरी सीरीज में 484.6 रहा।