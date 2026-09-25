Asian Games 2026: भारत ने 50m राइफल 3 पोजिशन में जीता सिल्वर मेडल, व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप और नीरज कुमार चूके

Shooting Medal at Asian Games 2026: ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और नीरज कुमार मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के व्यक्तिगत फाइनल इवेंट में पदक से चूक गए। हालांकि उन्होंने मेंस टीम इवेंट का सिल्वर मेडल जीता। व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में ऐश्वर्य प्रताप सिंह पांचवें और नीरज कुमार 8वें स्थान पर रहते हुए मेडल से चूक गए।50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन मेंस इंडिविजुअल के फाइनल में चीन के यूकुन लियू ने 330.2 का स्कोर किया और गोल्ड मेडल हासिल किया, तो वहीं चीन के ही चांगहोंग झांग ने 330.1 का स्कोर कर सिल्वर मेडल जीता। वहीं कजाकिस्तान के इस्लाम सतपायेव ने 329.2 अंक हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। मंगोलिया के शूटर को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा।