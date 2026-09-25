Asian Game 2026: भारत के खाते में एक और पदक, शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

36 वर्षीय मनप्रीत के लिए यह पोडियम पर शानदार वापसी है। वह एक दशक से अधिक समय से सीनियर स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। चार साल का डोपिंग प्रतिबंध पूरा करने के बाद उन्होंने 2021 में प्रतियोगिता में वापसी की थी। इससे पहले उन्होंने हांगझोउ 2023 एशियन गेम्स में पांचवां स्थान हासिल किया था। वहीं, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वह पदक से मामूली अंतर से चूक गई थीं और 17.49 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रही थीं।