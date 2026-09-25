भारतीय टीम क्‍वार्टर और सेमीफाइनल की बाधा पार कर लेती है, तो फाइनल में उसकी टक्‍कर पाकिस्‍तान या फिर बांग्‍लादेश से हो सकती है। ये दोनों टीमें आईसीसी की मौजूदा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में क्रमश: छठे और 8वें स्‍थान पर है। पाकिस्‍तान की बात करें तो वह लंबे समय से भारत से नहीं जीत सकी है। इस साल उसने कुल 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, निनमें से उसे 8 में जीत मिली है, तो एक मैच बेनतीजा रहा है। उसे भारत के हाथों आखिरी हार 15 फरवरी को मिली थी। भारत को गोल्‍ड तक पहुंचने के लिए एक बार फिर क्रिकेट में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति को हराना होगा।