एशियन गेम्स में अफगानिस्तान की हार से बदले क्वार्टर फाइनल के समीकरण, जानें अब किससे होगा भारत का मुकाबला

ग्रुप-ए में अफगानिस्‍तान की टीम अपने दोनों मैच खेल चुकी है। अब वह दो मैच में एक जीत और एक हार के साथ दो अंक और +0.846 के नेट रन रेट के बाद शीर्ष पर काबिज है। जबकि नेपाल की टीम एक मैच में जीत के साथ दो अंक और +0.842 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्‍थान पर है। अगर नेपाल अपने दूसरे और आखिरी मुकाबले में जापान को हरा देती है, तो वह शीर्ष पर रहते हुए क्‍वार्टर फाइनल के लिए क्‍वालीफाई करेगी। जहां उसका सामना श्रीलंका से होगा।