Asian Games 2026: क्रिकेट में हांगकांग ने किया बड़ा उलटफेर, ओमान को हराकर रोमांचक बनाई क्वार्टरफाइनल की रेस

Oman vs Hong Kong Highlights: एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट (Asian Games 2026 Men's Cricket Tournament) के तीसरे मुकाबले में ओमान ने हांगकांग को 41 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया। दुनिया की 24वें नंबर की टीम हांगकांग ने 19वें नंबर की ओमान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग (Hong Kong China Cricket Team) ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 121 रन बनाए। जवाब में ओमान (Oman Cricket Team) की टीम 20 ओवर खेलने के बाद 6 विकेट गंवाकर सिर्फ 80 रन बना सकी। इस मैच के रिजल्ट के बाद ग्रुप B में क्वार्टरफाइनल की रेस और रोमांचक हो गई है।