SA vs AUS, 1st ODI: केशव महाराज की फिरकी का कमाल, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 67 रन से हराया

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने मैथ्यू ब्रीट्जके के शतक और मार्को जेनसन के अर्धशतक की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। मैथ्यू ब्रीट्जके 106 गेंदों में 14 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 112 रन बनाकर रन आउट हुए। वहीं, मार्को जेनसन ने 59 गेंदों में 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 75 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने 3 विकेट चटकाए, जबकि एडम जाम्पा ने 2 विकेट हासिल किए। जोश हेजलवुड को 1 विकेट मिला।