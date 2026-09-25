Asian Games 2026: नेपाल या जापान, टीम इंडिया का पहले मुकाबले में किससे होगा सामना? समझें पूरा समीकरण

ग्रुप ए में अफगानिस्तान का टॉप पर रहना लगभग तय माना जा रहा है। उसने पहले ही मुकाबले में जापान को एकतरफा मुकाबले में हरा दिया था। वहीं, दूसरा मुकाबला उसका नेपाल से होना है। ऐसे में अफगानिस्तान टॉप पर रहेगी, जिससे यह कंफर्म हो जाएगा कि भारतीय टीम अफगानिस्तान से तो नहीं भिड़ेगी। अब बचे नेपाल और जापान। अगर नेपाल की टीम जापान को हरा देती है या जापान की टीम नेपाल को हरा देती है, तो उस स्थिति में जो भी टीम जीतेगी, वह भारतीय टीम से क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। यानी जापान और नेपाल के बीच खेला जाने वाले मुकाबले पर भारतीय क्रिकेट फैंस की भी नजरें होंगी। यह मुकाबला 26 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा।