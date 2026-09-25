25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Asian Games 2026: नेपाल या जापान, टीम इंडिया का पहले मुकाबले में किससे होगा सामना? समझें पूरा समीकरण

Asian Games 2026 Cricket: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 28 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से होगा, जो नेपाल या जापान में से कोई एक हो सकती है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 25, 2026

India Mens Cricket Team

भारतीय मेंस क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Asian Games Men's Cricket Tournament:एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 28 सितंबर को करेगी। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि भारतीय टीम का सामना किससे होगा, लेकिन यह कंफर्म है कि भारतीय टीम ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम से भिड़ेगी। मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के शुरुआती स्टेज में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में अफगानिस्तान, नेपाल और जापान की टीम है, तो वहीं ग्रुप बी में ओमान, हांगकांग और मलेशिया की टीमें शामिल हैं।

क्वार्टरफाइल 3 का समीकरण साफ

ग्रुप ए में अफगानिस्तान का टॉप पर रहना लगभग तय माना जा रहा है। उसने पहले ही मुकाबले में जापान को एकतरफा मुकाबले में हरा दिया था। वहीं, दूसरा मुकाबला उसका नेपाल से होना है। ऐसे में अफगानिस्तान टॉप पर रहेगी, जिससे यह कंफर्म हो जाएगा कि भारतीय टीम अफगानिस्तान से तो नहीं भिड़ेगी। अब बचे नेपाल और जापान। अगर नेपाल की टीम जापान को हरा देती है या जापान की टीम नेपाल को हरा देती है, तो उस स्थिति में जो भी टीम जीतेगी, वह भारतीय टीम से क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। यानी जापान और नेपाल के बीच खेला जाने वाले मुकाबले पर भारतीय क्रिकेट फैंस की भी नजरें होंगी। यह मुकाबला 26 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा।

भारत के साथ श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। श्रीलंका की टीम ग्रुप ए की विनर से भिड़ेगी, यानी श्रीलंका का अफगानिस्तान से मुकाबला होना तय माना जा रहा है। वहीं, ग्रुप बी की रनर अप टीम पाकिस्तान से भिड़ेगी, जबकि ग्रुप बी की विनर टीम बांग्लादेश से सामना करेगी।

नेपाल या जापान से टीम इंडिया की टक्कर

यानी पहले क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का सामना ओमान, हांगकांग या मलेशिया में से किसी एक टीम से हो सकता है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का सामना नेपाल या जापान से हो सकता है। तीसरे क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका और अफगानिस्तान का मुकाबला लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश की टक्कर मलेशिया, ओमान या हांगकांग में से किसी भी टीम से हो सकती है।

आपको बता दें कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले 28 और 29 सितंबर को खेले जाएंगे, तो वहीं सेमीफाइनल मुकाबले 1 अक्टूबर को और गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले 3 अक्टूबर को होंगे। ये सभी मुकाबले जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर होंगे, जिसे आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर लाइव देख सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

25 Sept 2026 09:56 am

Published on:

25 Sept 2026 09:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asian Games 2026: नेपाल या जापान, टीम इंडिया का पहले मुकाबले में किससे होगा सामना? समझें पूरा समीकरण

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026

Asian Games 2026: क्रिकेट में हांगकांग ने किया बड़ा उलटफेर, ओमान को हराकर रोमांचक बनाई क्वार्टरफाइनल की रेस

HONG KONG vs OMAN
क्रिकेट

SA vs AUS, 1st ODI: केशव महाराज की फिरकी का कमाल, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 67 रन से हराया

South Africa vs Australia odi Series.
क्रिकेट

SA vs AUS, 1st ODI: मैथ्यू ब्रीट्जके के शतक से साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 298 रन का लक्ष्य

Matthew Breetzke 2nd ODI hundred.
क्रिकेट

रोहित शर्मा और मेरा रिश्ता सिर्फ कप्तान और कोच का नहीं था- गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी

ROHIT-HAMBHIR
क्रिकेट

ZIM-W vs WI-W, 1st ODI: दोहरे शतक से चूकीं हेली मैथ्यूज, वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को दिया 300 रन का टारगेट

Zimbabwe Women vs West Indies Women, 1st ODI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.